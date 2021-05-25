В Ижевске ожили настенные панно (очень красиво!). И в кои-то веки это сделали не нейросети, а видеодизайнер «Медузы» Андрей Першин

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Видеодизайнер «Медузы» и автор подкаста «Земля» Андрей Першин продолжает оживлять панно на зданиях Ижевска — города, в котором он учился и жил.

Meduza

«Мое первое видео привлекло внимание многих людей к социалистическому наследию, сохранившемуся на стенах многих городов России и зарубежья, — написал Першин в инстаграме проекта „Живое“, в рамках которого дизайнер оживляет старые фотографии и анимирует настенные панно. — Я сделал продолжение, чтобы этот интерес не угасал».

«Медузе» Першин рассказал, чем его так привлекает архитектура времен социализма: «Потому что в Ижевске и многих других городах России это наследие можно заметить почти везде, но никто на него не смотрит. Меня в нем привлекает оптимизм и богатая фантазия на фоне минималистичных средств самовыражения, особенно позднесоветского периода. Ну и самое главное — я занимаюсь этим, потому что чувствую связь с этим историческим периодом, на который пришлась молодость наших родителей».

«Все эти красивые рисунки находятся в основном на обычных жилых домах в разных районах города, — рассказал Першин. — Но есть два особенных: мозаичное панно „Труд ученых, рабочих и инженеров“, расположенное на здании Ижевского механического завода, и мозаика с изображением автомобилей на подъезде к бывшей автобазе города».

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