В России все стабильно. Сомневаетесь? Тогда посмотрите, как Росстат высчитывает долю россиян, доходы которых ниже медианных

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Росстат часто ругают за результаты статистики, связанной с доходами россиян. Критики власти (и не только критики) предполагают, что ведомство постоянно меняет методологию подсчетов, чтобы казалось, что в стране не так много бедных. Да и сами власти итоговыми цифрами тоже бывают недовольны.

Но, как оказалось, Росстат уже много лет ведет подсчеты одного статистического параметра, с точностью и корректностью которого даже самые серьезные скептики не смогут поспорить. Этот параметр — доля россиян, у которых среднедушевой доход ниже медианного. Внимание на это обратил журналист Илья Кабанов.

Медианный доход — это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у второй половины — ниже. То есть буквально по определению меньше этого значения всегда зарабатывают ровно 50% жителей.

Именно эти цифры (даже с точностью до первого знака после запятой — 50,0%) Росстат указывает в соответствующей графе своих таблиц как минимум с 2013 года. Причем по каждому региону этот показатель ведомство рассчитывает отдельно (хочется верить, что действительно рассчитывает, а не просто копирует, иначе зачем это все).

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