Олег Дерипаска обвинил Росстат в манипуляциях с данными о бедности. А потом передумал

Обновление: Олег Дерипаска удалил пост, где обвинял Росстат в манипуляции с данными о бедности. Вместо него он опубликовал новый. В котором, в частности, говорится: «Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения». Новый пост появился после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «Дерипаска — достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний», но «Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом». Песков также отметил, что «борьба с бедностью — это один из главных приоритетов правительства и руководства страны» (цитаты по «Интерфаксу»).

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Росстат «жонглирует» данными о жителях России, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

Так Дерипаска в своем телеграм-канале прокомментировал данные, опубликованные Росстатом в середине апреля. Тогда статистическое ведомство объявило, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.

«На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов», — написал Дерипаска.

«Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью. Обидно только, что „победы“ эти в основном на бумаге происходят», — добавил миллиардер и призвал власти «дать хотя бы доступную ипотеку для регионов».

Олег Дерипаска занимает 41-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России, который составляет Forbes. Его состояние издание оценивает в 2,3 миллиарда долларов.

Прожиточный минимум в России для трудоспособного населения на конец 2020 года составлял 12 273 рубля в месяц.