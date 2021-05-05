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Cпасти «Медузу»

шапито

Signal хотел показать пользователям инстаграма рекламу с данными, которые о них собирает соцсеть. Результат? Бан!

Источник: Meduza

Мессенджер Signal, который делает упор на конфиденциальность и безопасность переписки, решил показать, какие данные компания Facebook собирает о пользователях и продает рекламодателям.

Для этого Signal создал рекламу для инстаграма (принадлежит Facebook), в которой честно перечислил, что именно Facebook знает о пользователе, который эту рекламу увидит.

Вот примеры рекламных объявлений, которые Signal хотел разместить в инстаграме:

  • Вы видите эту рекламу, потому что недавно стали инструктором по пилатесу и сходите с ума от мультфильмов. Это реклама использовала ваше местоположение, чтобы определить, что вы в Ла-Хойя. Вы интересуетесь блогами о родительстве и размышляете об усыновлении для членов ЛГБТК-сообщества.
  • Вы видите эту рекламу, потому что вы сертифицированный бухгалтер, состоящий в открытых отношениях. Это реклама использовала ваше местоположение, чтобы определить что вы в южной Атланте. Вы интересуетесь натуральными средствами ухода за кожей и следили за Карди Би с начала ее карьеры.
  • Вы видите эту рекламу, потому что вы учитель, но, что более важно, потому что вы лев по знаку зодиака (и вы одиноки). Это реклама использовала ваше местоположение, чтобы определить, что вы в Москве. Вы любите скетч-шоу, и эта реклама считает вас мужчиной, который переодевается в женскую одежду.

Однако запустить рекламную кампанию не удалось. Facebook забанил аккаунт, с которого она была заказана.

«Facebook более чем заинтересован в том, чтобы продавать доступ к информации о жизнях людей, не рассказывая этим людям, как используются их данные. Быть честным о том, как реклама использует персональные данные, очевидно, достаточно для того, чтобы получить бан», — отмечается в блог-посте, в котором Signal рассказал о неудавшейся рекламной кампании.

Еще немного о конфиденциальности данных

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу»

Дать денег

Фото в анонсе: Brett Jordan / Unsplash

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