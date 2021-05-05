Signal хотел показать пользователям инстаграма рекламу с данными, которые о них собирает соцсеть. Результат? Бан!

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Мессенджер Signal, который делает упор на конфиденциальность и безопасность переписки, решил показать, какие данные компания Facebook собирает о пользователях и продает рекламодателям.

Для этого Signal создал рекламу для инстаграма (принадлежит Facebook), в которой честно перечислил, что именно Facebook знает о пользователе, который эту рекламу увидит.

Вот примеры рекламных объявлений, которые Signal хотел разместить в инстаграме:

Вы видите эту рекламу, потому что недавно стали инструктором по пилатесу и сходите с ума от мультфильмов. Это реклама использовала ваше местоположение, чтобы определить, что вы в Ла-Хойя. Вы интересуетесь блогами о родительстве и размышляете об усыновлении для членов ЛГБТК-сообщества.

Вы видите эту рекламу, потому что вы сертифицированный бухгалтер, состоящий в открытых отношениях. Это реклама использовала ваше местоположение, чтобы определить что вы в южной Атланте. Вы интересуетесь натуральными средствами ухода за кожей и следили за Карди Би с начала ее карьеры.

Вы видите эту рекламу, потому что вы учитель, но, что более важно, потому что вы лев по знаку зодиака (и вы одиноки). Это реклама использовала ваше местоположение, чтобы определить, что вы в Москве. Вы любите скетч-шоу, и эта реклама считает вас мужчиной, который переодевается в женскую одежду.

Однако запустить рекламную кампанию не удалось. Facebook забанил аккаунт, с которого она была заказана.

«Facebook более чем заинтересован в том, чтобы продавать доступ к информации о жизнях людей, не рассказывая этим людям, как используются их данные. Быть честным о том, как реклама использует персональные данные, очевидно, достаточно для того, чтобы получить бан», — отмечается в блог-посте, в котором Signal рассказал о неудавшейся рекламной кампании.

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Фото в анонсе: Brett Jordan / Unsplash