Apple выпустила обновление iOS 14.5 Теперь айфон можно разблокировать, не снимая маску с лица. А приложениям станет сложнее следить за активностью пользователей

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Apple

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.5, которое добавляет в айфоны и айпады несколько новых функций.

В iOS добавили функцию, позволяющую запретить приложениям отслеживать активность пользователей в других приложениях и на сайтах, если полученные сведения будут использовать для показа рекламы или передачи брокерам данных.

После установки обновления iOS 14.5 при открытии каждого приложения, которое захочет получить доступ к активности, пользователя будут спрашивать, разрешает ли он отслеживание или нет. По выражению Financial Times, это нововведение должно «встряхнуть экономику приложений».

До сих пор приложения могли получить разнообразные личные данные о пользователях, в том числе местоположение, адрес электронной почты в зашифрованном виде, номер телефона и приложения, которые пользователь использовал ранее.

Эти данные активно использует компания Facebook. В августе 2020 года глава соцсети Марк Цукерберг говорил, что после введения новой функции в iOS таргетинг рекламы в Facebook станет на 50% менее эффективным. В декабре компания опубликовала на страницах газет рекламу о том, что новая функция Apple создает угрозы для малого бизнеса, не упоминая об угрозах для Facebook.

Новое обновление iOS позволяет разблокировать айфон с помощью функции FaceID, даже если лицо пользователя скрывает защитная маска, но для этого необходимы умные часы Apple Watch. Как отмечает Buzzfeed News, пару лет назад у пользователей Mac также появилась возможность разблокировать устройство с помощью Apple Watch.

В iOS появились новые эмодзи. Теперь при выборе целующейся пары или пары с сердечком можно выбрать различные оттенки кожи для каждого человека. Кроме того, появились эмодзи с изображением лиц, сердец и женщины с бородой.

Apple

Компания разрешила пользователям самим выбирать, какой музыкальный стриминговый сервис будет стоять по умолчанию вместо Apple Music. Как указывает Buzzfeed News, в настройках нет отдельного места, где можно выбрать стриминговый сервис. Чтобы выбрать приложение по умолчанию, нужно запустить Siri, попросить воспроизвести песню, после чего на выбор появятся музыкальные сервисы, установленные на устройстве.

Помимо этого Apple изменила голосовой помощник Siri, разрешив пользователям выбирать среди разных голосов Siri, полностью переработала приложение Apple Podcast, а также добавила приложение «Локатор», совместимое с трекером AirTag, позволяющим отслеживать разные вещи.

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Александр Бакланов