Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Социальные сети Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) начали просить у владельцев айфонов разрешение на отслеживание их активности в других приложениях и на других сайтах. Об этом пишет The Verge.

Facebook и Instagram объясняют, что информация о пользователях нужна, чтобы соцсети «оставались бесплатными». На это обратил внимание американский исследователь в области технологий Ашкан Солтани.

Уведомления от Facebook и Instagram стали получать владельцы айфонов, которые обновили свои телефоны до iOS 14.5. Это обновление, которое было выпущено в конце апреля, предусматривает, что каждое приложение, которое захочет получить доступ к активности пользователя в других приложениях и на других сайтах, должно будет запросить разрешение на это.

Facebook критиковала решение Apple. В августе 2020 года глава соцсети Марк Цукерберг говорил, что после введения новой функции в iOS таргетинг рекламы в Facebook станет на 50% менее эффективным. В декабре компания опубликовала в газетах рекламу о том, что новая функция Apple создает угрозы для малого бизнеса, не упоминая об угрозах для Facebook.

В 2019 году Facebook без объяснения причин отказалась от слогана «Это бесплатно и всегда будет бесплатно» («Itʼs free and always will be»), который присутствовал на странице регистрации в соцсети.

Читайте также

Apple выпустила обновление iOS 14.5 Теперь айфон можно разблокировать, не снимая маску с лица. А приложениям станет сложнее следить за активностью пользователей

Читайте также

Apple выпустила обновление iOS 14.5 Теперь айфон можно разблокировать, не снимая маску с лица. А приложениям станет сложнее следить за активностью пользователей

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег