В Ленинградской области на мешках с мусором написали «Навальный», чтобы их убрали. Ждем, что будет…
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Жители поселка Разметелево во Всеволожском районе Ленинградской области большими буквами написали на мешках с мусором «Навальный». Фотографии мешков 30 апреля опубликовал ВК-паблик «Полигон „Северная Самарка“. Нет свалке!».
Так жители Разметелево пытаются добиться уборки мусора. Кажется, пока этого не произошло, но в комментарии к посту уже пришла представитель Госэконадзора и попросила точные координаты свалки. «Будем разбираться», — написала она.
Как думаете, получится у жителей Разметелево избавиться от мусора с помощью слова «Навальный»? Раньше этот способ срабатывал.
Обновлено. Глава Колтушского сельского поселения (в него входит Разметелево) Эдуард Чирко заявил, что Собственника участка обяжут убрать мусор. «А юмор — это у нас национальное, если иметь в виду Навального», — добавил Чирко.