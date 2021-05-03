В Ленинградской области на мешках с мусором написали «Навальный», чтобы их убрали. Ждем, что будет…

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Жители поселка Разметелево во Всеволожском районе Ленинградской области большими буквами написали на мешках с мусором «Навальный». Фотографии мешков 30 апреля опубликовал ВК-паблик «Полигон . Нет свалке!».

Так жители Разметелево пытаются добиться уборки мусора. Кажется, пока этого не произошло, но в комментарии к посту уже пришла представитель Госэконадзора и попросила точные координаты свалки. «Будем разбираться», — написала она.

Как думаете, получится у жителей Разметелево избавиться от мусора с помощью слова «Навальный»? Раньше этот способ срабатывал.

Обновлено. Глава Колтушского сельского поселения (в него входит Разметелево) Эдуард Чирко заявил, что Собственника участка обяжут убрать мусор. «А юмор — это у нас национальное, если иметь в виду Навального», — добавил Чирко.

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