Помните Цукерберга в образе Джокера? Ну, когда он намазался толстым слоем защитного крема. Оказалось, это для маскировки

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В июле 2020 года глава Facebook Марк Цукерберг покатался на электросерфе на Гавайях. Однако запомнился он вовсе не этим, а тем, что намазал на лицо плотный слой защитного крема — так, что стал похож то ли на Джокера, то ли на мима.

Тогда многие решили, что бледнолицый Цукерберг сделал это, чтобы не обгореть на солнце. Но оказалось, что была и другая причина — маскировка. Об этом глава Facebook рассказал во время видеочата с генеральным директором Instagram Адамом Моссери.

Дело в том, что Цукерберга преследовали папарацци — и он понадеялся, что под таким слоем крема его никто не узнает. Как же он ошибался! Впрочем, Цукерберг ни о чем не жалеет: во-первых, он считает, что выглядел круто, — и извиняться за собственную крутость не намерен. Во-вторых, он всегда рад «посмешить интернет». В-третьих (это уже мнение иностранных агентов, то есть нас) — на электросерфе eFoil стоимостью больше 300 тысяч рублей на Гавайях катался он, а не мы…

Только мемы

Марк Цукерберг намазал лицо защитным кремом. 🌞 Так, что стал похож то ли на Джокера, то ли на мима

Только мемы

Марк Цукерберг намазал лицо защитным кремом. 🌞 Так, что стал похож то ли на Джокера, то ли на мима