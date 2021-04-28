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Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина отговорила школьников от кредита на PS5 — и не потому, что ей больше нравится Xbox. Просто она считает, что не нужно брать кредит тогда, когда можно накопить. Набиуллина поделилась своими мыслями о покупке новой консоли Sony на прошедшем 27 апреля открытом онлайн-уроке для школьников.

«Нужно обязательно следить за своей кредитной нагрузкой, — посоветовала Набиуллина. — Не набирать кредиты бездумно, чтобы ежемесячные платы по ним превышали 50%, а лучше и 30% от доходов. И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить. Например, покупка PS5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит».

Банк России

Набиуллина, впрочем, не учла, что купить PS5 в России и так довольно сложно — что в кредит, что просто так. Во-первых, первые партии консолей уже давно раскупили. Во-вторых, перекупщики с помощью специальных сервисов отслеживают новые (и без того не слишком большие) поставки в магазины и забирают все себе. А потом продают на торговых площадках по завышенной цене.

Некоторые перекупщики просят по 100 тысяч рублей за одну PS5 при рекомендуемой цене примерно 50 тысяч. То есть те, кто не приобрел консоль на старте продаж по предзаказу, либо в ближайшее время все равно останутся ни с чем (если не случится чуда), либо ощутимо переплатят.

Так что грамотный финансовый совет звучал бы скорее так: накопить нужную сумму на консоль и парочку игр с учетом того, что блокбастеры теперь стоят по пять тысяч рублей (если, конечно, в принципе можете себе это позволить), оставить предзаказ у официальных ретейлеров, подождать и ни в коем случае не брать консоль у перекупщиков. Готово, вы великолепны!

Были у Набиуллиной и другие советы

Но это советы практические. А есть и фантастические

Брал кредиты Максим Иванов