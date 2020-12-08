Звезда комедии Джадда Апатоу «Король Стейтен-Айленда» и участник американского сатирического шоу «Saturday Night Live» Пит Дэвидсон сыграл Эминема в скетче-обращении к Санта-Клаусу.

Saturday Night Live

По сюжету сценки герой Дэвидсона пишет письмо, в точности как фанат Эминема в клипе на песню «Stan». Но если у рэпера лирический герой был одержим своим кумиром, то в «Saturday Night Live» все дело в консьюмеризме. В магазинах закончилась первая партия PlayStation 5, устройство попросту негде купить, поэтому персонаж Дэвидсон призывает на помощь Санта-Клауса. Тот в начале скетча как раз вместе с эльфами разбирает детские письма.

Как и в «Stan», герой Дэвидсона обижается, что Санта игнорирует письма, но продолжает их писать, пока окончательно не сходит с ума. Впрочем, PS5 ему так и не досталась — Санта отправил консоль Эминему, который появляется в конце скетча (а ведь музыкант даже не просил о приставке!).

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