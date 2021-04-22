В Хабаровске гигантские глыбы льда выползли на городскую набережную и немного прогулялись

Ледоход на реке Амур повредил участок городской набережной в Хабаровске. Днем 22 апреля огромные глыбы льда вышли на берег в районе Утеса, сломав железобетонное ограждение, сообщает «Интерфакс».

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Куски льда остались лежать на пешеходной дорожке. Свидетелями происшествия стали местные жители, гулявшие по набережной. Во время случившегося никто не пострадал.

Пользователи интернета, комментируя случившееся, шутят: «Это несанкционированная акция так-то!» и «При такого не было». Также ледоход сравнивают с голливудским кино: «Если еще не сняли фильм „Лед атакует“, то вот он».

Ледоход в селе Елабуга на правом берегу реки Амур Информационное Агентство AmurMedia

В Хабаровске стоит аномально теплая погода — до +23 градусов. Несколько дней назад река освободилась ото льда, но с верховьев Амура время от времени продолжает идти лед. Глыбы льда, ворвавшиеся на набережную, давно подпирали берег возле Утеса.

Лед выходит на берег реки Амур из-за бесснежной зимы и высокого уровня воды, заявила 21 апреля сотрудница дальневосточного Гидрометцентра Наталья Ефремова, комментируя поползновение льдин, которое наблюдают в разных районах Хабаровского края. В последний раз в Хабаровске такое наблюдали в 2014-2015 годах.

Лед гуляет по Хабаровску Meduza