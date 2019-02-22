Думаете, нет никого круче Джека Воробья? Вот этот парень прокатился на несущейся в потоке воды льдине (!) и даже не разлил свое пиво (!!)

Пользователь ютьюба Crap Ghost опубликовал видео с мужчиной, катающимся на огромной круглой льдине под музыку из «Пиратов Карибского моря». Сначала герой ролика с помощью лопаты ломает бортик заледеневшего бассейна. После того, как бассейн разваливается, льдину вместе с мужчиной подхватывает поток воды.

Crap Ghost

При этом герой видео не только не упал сам — не опрокинулась даже стоявшая на льдине банка пива!