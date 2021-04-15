В Кургане появился памятник Чужому. По задумке, этот кошмар будет настраивать на отдых

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха установили памятник ксеноморфу из серии фильмов о Чужом — опасном инопланетянине с хвостом, двумя ртами и кислотой вместо крови. Снимок пришельца выложили в паблик «Доброе утро, Курган!» в ВК.

Памятник стоит недалеко от парка динозавров и пешеходного моста, ведущего к пляжу «Бабьи пески». Чужого изготовили в мастерской «Ковка-дизайн». Эта же мастерская в октябре 2020 года напугала жителей Кургана памятником коню у Кировского моста: в темноте водителям вместо коня мерещились какие-то монстры.