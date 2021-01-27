«Вот это Чужой, твою мать» Актриса Яна Троянова поругалась с гигантским крабом, который приполз к ней в кровать

Актриса Яна Троянова прилетела в Африку на съемки нового сезона реалити-шоу «Последний герой». Там Троянову поджидал тайный поклонник — гигантский краб. Он прятался у кровати с москитной сеткой, которая, по идее, должна защищать от незваных гостей. Вот только что-то пошло не так!

Внимание! Очень. Много. Мата. Если вас это смущает, посмотрите лучше на дворец Путина в Minecraft.

Сперва актриса решила, что это кошка, потом по очертаниям ей показалось, что перед ней паук. Чуть позже по клацанью клешней и «долбежу о тумбочку» она поняла: это же огромный краб! Тогда Троянова достала телефон и принялась снимать гостя на видео. Тот, кажется, только обрадовался компании — и полез вверх по москитной сетке. И даже попытался выключить свет!

Актриса все это время материлась, пытаясь прогнать страшного краба: «Картина жуткая, вот это Чужой, ** твою мать». Троянова пыталась угрожать, но все было бесполезно: «Вот вроде краб. Сейчас возьму и сварю. Нет! Как-то это странно, пока он живой». Краб ее не слушал и продолжал лезть по москитной сетке.

В конце концов ведущая «Последнего героя» сдалась: «Ладно, пойду я звать кого-нибудь на помощь, потому что я с ним не справлюсь».

Полную версию приключений Трояновой можно посмотреть в ее сторис. Но ответа на главный вопрос там не найти: мы так и не узнали, прогнала ли она краба — и что с ним случилось дальше.