Вы когда-нибудь видели, как спят астронавты? Похоже на сцену из фильма «Чужой»

Ведущий «Би-би-си» Льюис Вон Джонс 31 октября выложил в твиттере видео с астронавтами, спящими в невесомости. «Я никогда раньше не видел, как спят астронавты. Это гораздо более жутко, чем я себе представлял», — написал Джонс.

Его пост собрал больше восьми тысяч лайков и две с половиной тысячи ретвитов. Многие комментаторы согласились, что зрелище действительно жуткое — как сцена из фильма «Чужой». Кроме того, у них возникло много вопросов. Например:

Почему некоторые астронавты спят стоя?

Почему они не выключают свет?

Кто ведет корабль, пока все спят?

Слышен ли в космосе храп?

Джонс не первый, кто обратил внимание на сон астронавтов — ролик, который он выложил, появился на ютьюбе не меньше восьми лет назад. Судя по всему, это фрагмент одной из документальных съемок NASA. На ютьюбе есть еще много роликов (на английском и на русском), в которых сами астронавты рассказывают, как спят в невесомости.

Они отвечают, есть ли у них отдельные спальные места (только на МКС), почему они спят стоя (из-за невесомости), зачем пристегиваются (по той же причине), мешает ли им свет (некоторым да, поэтому они используют маски для сна), нужна ли им подушка (не обязательно), храпят ли они (да) и видят ли кошмары (тоже да).

Ольга Корелина