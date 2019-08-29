В новых скафандрах космонавтов не будет ширинки. Существующая со времен Гагарина традиция под угрозой! 👨‍🚀💦🚌

Валентин Кузьмин, Альберт Пушкарев / ТАСС

На авиасалоне МАКС-2019 впервые показали новый скафандр для космонавтов «Сокол-М». Он предназначен для экипажа перспективного космического корабля «Федерация», который будет использоваться в том числе для полетов на Луну. Благодаря новым материалам скафандры будут многоразовыми и смогут регулироваться по размерам индивидуально под космонавта.

Журналисты обратили внимание, что в новых скафандрах не будет ширинки. Это может поставить под угрозу традицию, которую заложил еще Юрий Гагарин: перед стартом космонавты выходят из автобуса и мочатся на его колесо.

«Я не знаю, как это будет происходить — у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание», — заявил гендиректор разрабатывающего скафандр предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

В скафандрах «Сокол-КВ-2», которые используются космонавтами сейчас, для соблюдения традиции сделана специальная шнуровка.