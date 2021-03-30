Ведомство, отвечающее за ядерные силы США, опубликовало загадочный твит. Причина оказалась невинной, но за наше будущее все равно немного тревожно

U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / Flickr (CC BY 2.0)

У Стратегического командования Вооруженных сил США есть свой твиттер. А еще у этого командования есть ответственность за стратегические ядерные силы, силы противоракетной обороны и даже космические силы страны.

Казалось бы, что особенного может быть в твиттере такого ведомства? В обычное время, конечно, ничего — просто сообщения о военных учениях, новости оборонной отрасли и рассказы о жизни военнослужащих.

Но все изменилось 28 марта, когда в твиттере Стратегического командования появился твит с загадочным текстом. И через полчаса еще один: «Просим прощения за путаницу. Пожалуйста, не обращайте внимания на этот пост».

Позже оба твита пропали. Но что это было?! К счастью, мы уже знаем ответ: журналист The Daily Dot Майкл Тейлен подал запрос в ведомство с просьбой объяснить, что это было. И всего через четыре часа ему ответили: просто ребенок дорвался до твиттера Стратегического командования!

Менеджер твиттера командования, работая удаленно, на мгновение оставил открытый [браузер с аккаунтом] без внимания. Его малолетний ребенок воспользовался ситуацией и начал играть с клавиатурой, в результате чего, сам того не понимая, опубликовал твит. Совершенно ничего плохого не произошло, наш аккаунт никто не взламывал.

Фуф, выдохнули! Теперь можно спокойно изучить, какие теории выдвигали пользователи твиттера по поводу смысла этой загадочной строчки: ;l;gmlxzssaw . Важное примечание: твиттер в России замедлен, поэтому для вашего удобства мы будем сразу приводить переводы твитов. Если интересно увидеть оригинал — переходите по ссылкам на источники.

Сочувствую сотруднику Стратегического командования США, который проведет следующие 36 часов, меняя все пароли во всех системах.

Мне неприятно, что Стратегическое командование США запостило пароль от моего Wi-Fi.

С уверенностью можно сказать, что Стратегическое командование США только что запустило ядерные ракеты.

Пора со всеми попрощаться. Мне будет не хватать моих друзей и родных.

Стратегическое командование США: я уверен, что сохранил этот важный пароль в каком-то надежном и безопасном месте. Но не помню, где именно!

Тем временем в твиттере: ;l;gmlxzssaw.

У Стратегического командования США есть котэ.

Стратегическое командование США 🤦‍♂️

«Бро, ты это видишь?» — «Подожди, у меня вторая линия» — «Брооооо»

Сотрудники кибербезопасности в Стратегическом командовании прямо сейчас:

Бонус!

Сторонники теории заговора QAnon решили, что это было тайное послание для них. Они «расшифровали» твит и решили, что там написано: «Q ACQUITTED» («Q оправдан»). Но нет, это всего лишь был ребенок, дорвавшийся до клавиатуры.