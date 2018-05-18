шапито
Трампу дали послушать аудиоиллюзию «Янни и Лорел». Он услышал «covfefe»
Белый дом опубликовал видео, в котором сотрудники администрации президента США рассказывают, что они слышат в аудиоиллюзии «Янни и Лорел»
Например, дочь президента Дональда Трампа и его советница Иванка Трамп считает, что голос на записи произносит «Лорел», а вице-президент США Майк Пенс спрашивает: «Кто такой Янни?». В конце ролика появляется сам Трамп и говорит, что слышит «covfefe». Это отсылка к мему про твит президента США, в котором он забыл закончить мысль про негативное освещение в прессе.
#Laurel? #Yanny? Or... pic.twitter.com/5hth07SdGY— The White House (@WhiteHouse) May 17, 2018
В середине мая пользователи Reddit нашли аудиозапись, на которой повторяется одно слово — некоторые слышат его как «Янни» (или «Йенни»), другие как «Лорел».
Иллюзия получается из-за двух аудиодорожек, наложенных друг на друга. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Пользователи слышат разные имена из-за особенностей восприятия звуковых частот.