Трампу дали послушать аудиоиллюзию «Янни и Лорел». Он услышал «covfefe»

Белый дом опубликовал видео, в котором сотрудники администрации президента США рассказывают, что они слышат в аудиоиллюзии «Янни и Лорел»

Например, дочь президента Дональда Трампа и его советница Иванка Трамп считает, что голос на записи произносит «Лорел», а вице-президент США Майк Пенс спрашивает: «Кто такой Янни?». В конце ролика появляется сам Трамп и говорит, что слышит «covfefe». Это отсылка к мему про твит президента США, в котором он забыл закончить мысль про негативное освещение в прессе.