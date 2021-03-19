«Ровно в шесть часов я посылаю вас нахер — и ******* [уезжаю] в закат». Актер Ян Цапник просто захотел уйти пораньше с работы
Ян Цапник всего-то хотел пораньше уйти с работы, а именно — со съемок сериала «По колено», в котором рассказывается о жизни актера Сашки с ростом 135 сантиметров. Однако один из членов съемочной группы поздно приехал на площадку, что (якобы) вывело Цапника из себя. Тогда он, измазанный в саже, стоя в костюме с красным плащом на фоне своего коллеги (у которого в груди торчит обломок бутафорского копья), принялся ругаться на человека за кадром: «Официально предупреждаю, что можете дрочить, можете снимать. Но ровно в шесть часов я посылаю вас нахер — и ******* [уезжаю] в закат».
Внимание, в ролике ниже звучит мат. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на митинг биониклов против Владимира Соловьева.
Опоздавший член съемочной группы попытался оправдаться тем, что у Цапника больше времени отняла ругань, чем его опоздание. «А ну закрой свой скворечник, маленькая какашка», — уходя посоветовал актер.
Непонятно, что это было — возможно, видео со злым Цапником сняли для продвижения сериала «По колено». В любом случае, многие зрители прекрасно поняли возмущение актера и даже увидели в нем себя.