Ян Цапник всего-то хотел пораньше уйти с работы, а именно — со съемок сериала «По колено», в котором рассказывается о жизни актера Сашки с ростом 135 сантиметров. Однако один из членов съемочной группы поздно приехал на площадку, что (якобы) вывело Цапника из себя. Тогда он, измазанный в саже, стоя в костюме с красным плащом на фоне своего коллеги (у которого в груди торчит обломок бутафорского копья), принялся ругаться на человека за кадром: «Официально предупреждаю, что можете дрочить, можете снимать. Но ровно в шесть часов я посылаю вас нахер — и ******* [уезжаю] в закат».

Внимание, в ролике ниже звучит мат. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на митинг биониклов против Владимира Соловьева.

Snowqueen W F X

Опоздавший член съемочной группы попытался оправдаться тем, что у Цапника больше времени отняла ругань, чем его опоздание. «А ну закрой свой скворечник, маленькая какашка», — уходя посоветовал актер.

Непонятно, что это было — возможно, видео со злым Цапником сняли для продвижения сериала «По колено». В любом случае, многие зрители прекрасно поняли возмущение актера и даже увидели в нем себя.

Понимаем.

Джереми Реннера из «Мстителей» заменили на российского актера Яна Цапника. Получился супергерой Соколиный Цапник

Понимаем.

Джереми Реннера из «Мстителей» заменили на российского актера Яна Цапника. Получился супергерой Соколиный Цапник