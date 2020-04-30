Джереми Реннера из «Мстителей» заменили на российского актера Яна Цапника. Получился супергерой Соколиный Цапник

Фанаты фильмов Marvel годами шутили, что актер Ян Цапник («Последний Министр», «Горько») похож на Джереми Реннера — исполнителя роли супергероя Соколиного Глаза. И вот наконец пародийный ютьюб-канал SUPER_VHS выпустил ролик, в котором лицо Реннера в фильмах про Мстителей заменили на лицо Цапника. И знаете что? Ничего не изменилось. Получился самый бессмысленный deepfake на свете, можно было даже не подключать нейросети!

SUPER_VHS

О бессмысленности таких перестановок пишут даже авторы ролика.

Кстати, само видео — не просто набор кадров. Это трейлер несуществующего фильма о том, как Соколиный Глаз попадает в параллельную реальность и становится российским министром — как в сериале Романа Волобуева «Последний министр».