Зрители стримингового сервиса HBO Max сели смотреть новый фильм про Тома и Джерри. Все шло хорошо, пока на экране не появились Бэтмен, Чудо-женщина и другие супергерои — тут-то многие и заподозрили подвох!

Оказалось, сервис по ошибке вместо «Тома и Джерри» включал режиссерскую версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера, премьера которой состоится только 18 марта.

«Погодите-ка, это не Том и Джерри. Это Щекота и Царапка!»

По словам представителей онлайн-кинотеатра, ошибку устранили за пару минут. Однако к тому моменту некоторые зрители уже запустили просмотр «Лиги справедливости» — и смогли посмотреть около двух часов, пока трансляцию не отключили. При этом в процессе просмотра качество изображения с каждой минутой становилось все хуже и хуже. К сожалению, досмотреть четырехчасовую «Лигу справедливости» до конца не удалось никому.

В соцсетях можно найти спойлеры и фотографии с просмотром фильма, но правообладатели их удаляют.

Фото в анонсе: «Каро-Премьер»