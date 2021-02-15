Джокер наконец-то произнес глубокомысленную фразу «Мы живем в обществе»… 🃏 Это мем, который фанаты годами пытались сделать реальностью. И режиссер «Лиги справедливости» прислушался!

Фанаты Джокера добились своего: суперзлодей наконец-то произнес псевдоинтеллектуальную фразу «Мы живем в обществе». Эту цитату много лет приписывали ему в ироничных мемах про асоциальных бунтарей, хотя на самом деле он никогда ее не произносил (по крайней мере, в кино).

Фрагмент трейлера «Лиги справедливости» The VGC

Поклонники годами пытались добиться экранизации своего любимого мема. В 2018 году они даже запустили петицию с просьбой к Хоакину Фениксу произнести эту фразу в еще не вышедшем на тот момент «Джокере». Петицию подписало более 58 тысяч человек. Увы, создатели картины к фанатам не прислушались, но те не сдались и продолжили борьбу.

В итоге ту самую фразу можно будет услышать в режиссерской версии фильма Зака Снайдера «Лига справедливости». Она выйдет 18 марта на стриминговом сервисе HBO Max. Фрагмент с «Мы живем в обществе» вставили в новый трейлер фильма.

Джокера вновь сыграл Джаред Лето. До этого актер уже появлялся в образе клоуна-суперзлодея в «Отряде самоубийц». Судя по всему, сцену с «Мы живем в обществе» Снайдер доснял специально для расширенной версии «Лиги справедливости».

Что это за новая версия «Лиги справедливости»

Фанаты DC несколько лет требовали перевыпустить «Лигу справедливости» в режиссерской версии Зака Снайдера. Теперь это случится — фильм выйдет в 2021 году на HBO Max

Что это за новая версия «Лиги справедливости»

Фанаты DC несколько лет требовали перевыпустить «Лигу справедливости» в режиссерской версии Зака Снайдера. Теперь это случится — фильм выйдет в 2021 году на HBO Max

И знаете что? Фанаты счастливы!

«Зак [Снайдер] после того, как добавил в сценарий фразу «Мы живем в обществе»»

«Джокер в «Лиге справедливости»: «Мы живем в обществе». Все: «

«Момент, когда Джокер произнес «Мы живем в обществе» — и в это же время на экране появился логотип «Лиги справедливости». Надписи на картинке: «Зак Снайдер», «Я»

«Зак, снимая Джареда Лето на съемочной площадке режиссерской версии «Лиги справедливости»: «А теперь скажи им, что мы живем в обществе»»

«Джаред: «В образе Джокера говорит, что мы живем в обществе». Я, на автомате:»

После выхода трейлера Джаред Лето еще раз написал в своем твиттере: «Мы живем в обществе». Уже от своего лица, а не в суперзлодейском образе.

«Мы живем в обществе»

Изначально мем «Мы живем в обществе» («We live in a society») высмеивал недовольных геймеров, использовавших пафосные философские цитаты с критикой современного общества. Главным героем этих мемов сделали Джокера — человека, отрицавшего общепринятые социальные нормы.

Вот, взгляните, к примеру, на версию с Дональдом Трампом-Джокером, который также рассуждает о проблемах общества.

strange chew

Широкое распространение мем «Мы живем в обществе» получил в 2018 году, хотя в интернете есть и более ранние примеры мемов с Джокером на ту же тему.

Yodaʼs Meme Hut

We live in a society SPICYMEMES 458

Кроме того, не стоит забывать и об эпизоде популярного американского ситкома «Сайнфелд». Один из главных героев сериала еще в 1991 году пришел к глубокой мысли, что «мы живем в обществе».

TBS

Максим Иванов