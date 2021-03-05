Стиральная машина редактора издания о технологиях The Verge Дэна Зайферта нашла себе друга по переписке — и это сам Зайферт.

Журналист приобрел стиральную машину около двух лет назад. Как и почти вся современная техника, машина оказалась «умной», то есть потребовала подключения к интернету и регистрации в приложении.

Поначалу все шло прекрасно — устройство не переходило личных границ и просто присылало уведомления на телефон о завершении стирки. Но потом оно научилось писать электронные письма… И отправлять их на адрес Зайферта, указанный в приложении. Теперь раз в месяц стиральная машина докладывает о своей работе: сколько раз ее загружали, какие режимы чаще всего использовали.

Так Зайферт узнал, что его семья из пятерых человек 28 раз воспользовалась стиральной машиной за один только февраль 2021 года — и 18% от общего количества стирок пришлось на полотенца.

Журналист остался в недоумении от умных технологий. Он уже много лет пишет о различных гаджетах, но все равно не может понять, что ему (хотя бы в теории) может дать эта информация. А главное, у Зайферта нет уверенности, что стиральная машина не продолжит и дальше расширять свои личные границы — и, возможно, в следующий раз даже потребует ответа.

Фото в анонсе: engin akyurt / Unsplash