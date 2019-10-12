Mashable показал ультразвуковую стиральную машинку, очень похожую на «Ретону». Русскоязычные читатели в комментариях предложили другие советские ноу-хау

Портал Mashable.com специализируется на обзорах новых технологий. В своем твиттере издание публикует короткие ролики о разнообразных изобретениях и инновациях типа дома, напечатанного на 3D-принтере, туфлях со сменными каблуками или чехле для смартфона, умеющем сварить чашку эспрессо. 10 октября издание опубликовало твит о «реально крутой» миниатюрной стиральной машинке, которая чистит вещи от грязи при помощи ультразвука.

Как и многие устройства, о которых рассказывает Mashable, стиральная машинка Sonic Soak появилась сначала как концепт на сайте Indiegogo, на который в результате успешной краудфандинговой кампании ее создатели собрали три миллиона долларов. Правда, проект столкнулся с теми же проблемами, что и другие подобные ему на сайтах типа Indiegogo или Kickstarter: жертвователи кампании в комментариях жалуются на многомесячные задержки с поставками готового продукта, а те, кто все-таки дождался своего заказа, пишут, что гаджет сломался, не проработав и минуты.

Зато российские читатели Mashable тут же опознали в Sonic Soak аналог российской стиральной машинки «Ретона», которая появилась на рынке в начале 1990-х и действует по тому же принципу.

В реплаях другие пользователи начали в шутку предлагать Mashable обратить внимание на привычные предметы советского быта, к которым отлично подойдут эпитеты типа «экологичный», «энергосберегающий» и «инновационный».

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