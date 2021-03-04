К 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама певец Леонид Агутин выпустил клип на песню «Золотистого меда струя из бутылки текла» — по одноименному стихотворению, написанному поэтом в 1917 году в Крыму, где он гостил у друзей. Видео, снятое продакшном «Другдруга» совместно с кинокомпанией Red Pepper Film, развивает идею стиха, в котором действие переносится из Тавриды в древнюю Элладу. Клип Агутина — это тоже своеобразное путешествие по разным историческим событиям и эпохам. Его песня — часть трибьюта «Сохрани мою речь навсегда». Каждую неделю на сайте om130.ru выходит свежий клип на очередную композицию из проекта. «Медуза» представляет премьеру клипа «Золотистого меда струя из бутылки текла» с комментарием Леонида Агутина, режиссера видео Иннокентия Вахрина и продюсера трибьюта Ромы Либерова.

Леонид Агутин «Золотистого мёда струя из бутылки текла…» (О.Мандельштам, 1917) Red Pepper Film

Леонид Агутин:

Идея клипа была довольно неожиданной для меня, и в том ее ценность. Было приятно ощутить, что работаешь в команде и что ты даже не предполагал такое решение, но оно тебе нравится. Мне понравилась эстетика, мне понравилось смыслообразование идеи и мне понравилось настроение картинки, которая точно подпадает под тот музыкальный образ, который мы с моей музыкальной командой создали для этого стихотворения и моей мелодии. Клип продолжает атмосферу работы и искренней любви к творчеству Мандельштама единомышленников. И это, пожалуй, самое главное, что мне хотелось от этой работы получить, увидеть, что хотел донести до людей. Помимо всех идей, которые уже донесены самим поэтом.

Иннокентий Вахрин:

Сам факт того, что стихотворение способно родить новое произведение и повлиять на людей спустя век, меня очень вдохновляет. Но у каждой эпохи есть свой контекст, который раскрывает произведение по-новому. Наш клип — это призыв замечать красоту вокруг. Она, к счастью, нас окружает.

Работать с Леонидом — большая честь и удача. Я усердно запоминал все истории, которые он рассказывал нам на протяжении подготовки к съемкам и во время самих съемок. Я благодарен Леониду и Роме Либерову за доверие ко мне и к нашей молодой команде. Общими усилиями у нас получилось создать красивое и важное высказывание.

Рома Либеров:

Представим несуществующее будущее, в котором исчезли войны, катастрофы, страдания. Представим, как запрограммированная человеческая жизнь избавлена от сложных переживаний. Представим, как безмятежное счастье ищет острые ощущения в трагедиях прошлого. Представим, каким Одиссей вернулся на родной остров. Представим, как Осип Мандельштам в крымском ландшафте увидел сразу все времена. Послушаем, как Леонид Агутин сплел в этой композиции память и красоту.