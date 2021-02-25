Вышел трейлер нового боевика Зака Снайдера «Армия мертвецов». Там Дэйв Батиста пытается украсть миллионы долларов из захваченного зомби Лас-Вегаса

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов». Это первая картина, снятая режиссером после самоубийства его дочери в 2017 году.

Фильм расскажет о группе наемников, отправившейся в захваченный зомби (и закрытый на карантин) Лас-Вегас. Герои собираются провернуть крупнейшее ограбление в истории человечества, но сперва им каким-то нужно справиться с толпами ходячих мертвецов.

Netflix

Главную роль исполнил Дэйв Батиста («Стражи галактики»). В фильме также появятся Элла Пернелл, Маттиас Швайгхефер, Ана-де ла Регера и другие.

«Армия мертвецов» выйдет на Netflix 21 мая — после расширенной версии «Лиги справедливости», которую Снайдер выпустит в марте на стриминговом сервисе HBO Max.