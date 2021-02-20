Только посмотрите, как живется кабану по кличке Мэня дома у тиктокерши Тани Берг. Берг бегает за своим питомцем с пылесосом (нужно же кому-то убирать летящую с него щетину!), включает ему «Гарри Поттера», выгуливает, устраивает спа-процедуры и даже пускает в кровать.

Оцениваем досуг кабана по 10 бальной шкале 👍🏻👍🏻🥰 tanya_berg_

В одном из последних тиктоков Берг дала объективную оценку жизни с кабаном по 10-балльной шкале — тем более у нее уже больше двух с половиной лет опыта. Вот какие выводы сделаны:

урон квартире — 6/10, как от собаки

«Удрать и побороться с кабаном — задача не из простых и не из легких. Кабан держит вас в тонусе, 9/10»

строгая охрана жилища на «президентском уровне» плюс отсутствие непрошеных гостей — 100/10

тусовки с кабаном — без оценки, но Берг всем рекомендует

Оцениваем кабана в доме по 10 бальной шкале ☺️🥰 tanya_berg_

Время от времени Берг подрабатывает личным водителем Мэни, отвозит его «чиллить на пляж» и почесывает ему спину деревянной палкой, чтобы тот чувствовал себя исключительным. Иногда животному устраивают летний душ водой из лейки. А еще Мэню буквально носят на руках — и, как видно из тиктока ниже, даже зовут на «Вечерний Ургант».

Впрочем, минусы жизни с кабаном тоже есть. Но их немного!

Минусы Кабанов в доме ребят , ну реально опасно 😲😲😲 tanya_berg_