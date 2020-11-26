В Сингапуре голодный кабан устроил гоп-стоп. Он остановил велосипедистку, отобрал у нее ароматные слойки и был таков

Триша Юэн Тоу из Сингапура отправилась со своими подругами на остров Убин, расположенный недалеко от города, чтобы покататься на велосипедах. Там девушек поджидал дикий кабан, которому нужно было только одно — ароматные слойки с карри!

Слойки принадлежали одной из подруг Триши Юэн Тоу. Ее попросили убрать еду в корзину на велосипеде, так как в корзину подруги они уже не влезали. Слойки приманили кабана: чтобы заполучить лакомство, тот не просто перекрыл девушкам дорогу, но даже встал на задние лапы. А после убежал куда-то в лес вместе с добычей.

Триша Юэн Тоу, ее подруги и кабан не пострадали. Но слойки с карри уже не вернуть!