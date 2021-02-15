Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

Пока сторонники Алексея Навального устраивали акцию «Любовь сильнее страха», лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассуждал о любви в своем твиттере. Всю неделю накануне 14 февраля политик давал советы, как определить и, самое главное, сохранить это чувство. Увы, эти советы пригодились бы ему самому — по словам Жириновского, он давным-давно разучился любить. Вот самые ценные наблюдения главного романтика в российской политике.

О безответной любви

О том, как определить, что вы влюбились

О том, как Жириновский понял, что сам никогда больше не влюбится

О том, что любовь нужно беречь

О том, что не нужно стесняться чувств

О том, почему нужно отмечать 14 февраля

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