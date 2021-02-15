шапито
«Что-то умерло в душе, меня интересовали только социальные вопросы, политика» Жириновский — главный романтик в российской политике. Всю неделю он учил своих подписчиков любви
Источник: Meduza
Пока сторонники Алексея Навального устраивали акцию «Любовь сильнее страха», лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассуждал о любви в своем твиттере. Всю неделю накануне 14 февраля политик давал советы, как определить и, самое главное, сохранить это чувство. Увы, эти советы пригодились бы ему самому — по словам Жириновского, он давным-давно разучился любить. Вот самые ценные наблюдения главного романтика в российской политике.