«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями» Навальному отправляют слишком много снимков с котами. Он не понимает, что происходит

Алексею Навальному присылают слишком много фотографий кошек — политик подозревает что-то неладное. Об этом стало известно из инстаграма его жены Юлии. Она выложила в сторис скан письма Навального: «Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох».

В конце письма Навальный подписался как «владелец обширной коллекции фотографий котов». В подписи к сторис его супруга призвала остановиться и больше не слать мужу кошек: «Присылайте фотографии разных животных 😂».

Кроме того, в письме Навальный спрашивал, почему ему в «каждом втором письме» пишут фразу «Не грусти, все будет хорошо» — речь об одноименном флешмобе в поддержку его супруги. Его участники одевались в красное и выкладывали снимки с хэштегом #негрустивсебудетхорошо.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. Политику назначили два года и восемь месяцев колонии.

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Алексей Навальный проводит новое расследование. Он пытается установить породу «прекрасного толстого кота»

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Алексей Навальный проводит новое расследование. Он пытается установить породу «прекрасного толстого кота»

Фото в анонсе: пресс-служба Симоновского суда