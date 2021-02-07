шапито
Заставку «Симпсонов» целиком смонтировали из стоковых видео. Посм… Ну вы знаете, что делать
Источник: Meduza
Британский комик Мэтью Хайтон полностью воссоздал классическую заставку к «Симпсонам» — используя при этом только видео, которые можно купить в стоковых сервисах. Получилось довольно похоже, особенно если смотреть оригинал и ремейк рядом. Даже мальчик, что-то пишущий мелом на доске, — левша, как и Барт.
Это не первый раз, когда Хайтон переделывает классические сериальные заставки при помощи стоковых видеозаписей.