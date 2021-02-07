Заставку «Симпсонов» целиком смонтировали из стоковых видео. Посм… Ну вы знаете, что делать

Британский комик Мэтью Хайтон полностью воссоздал классическую заставку к «Симпсонам» — используя при этом только видео, которые можно купить в стоковых сервисах. Получилось довольно похоже, особенно если смотреть оригинал и ремейк рядом. Даже мальчик, что-то пишущий мелом на доске, — левша, как и Барт.

Это заняло у меня целый день, но вот: заставка «Симпсонов», воссозданная ТОЛЬКО с использованием стокового видео. Matthew Highton

Это не первый раз, когда Хайтон переделывает классические сериальные заставки при помощи стоковых видеозаписей.

Например, «Баффи — истребительница вампиров»

Я чуть не умер, но вот: заставка «Баффи — истребительницы вампиров», воссозданная с помощью только стоковых видео. Matthew Highton

Или «Друзья»

Вот оно, шоу, которое меня чаще всего просили сделать, и которое в итоге вышло самым сложным — заставка «Друзей», воссозданная с помощью ТОЛЬКО стоковых видео. Matthew Highton

И даже «Утиные истории»!

Окей, я не думал, что такое возможно, но вот: заставка «Утиных историй», воссозданная с помощью ТОЛЬКО стоковых видео! Matthew Highton

Алексей Ковалев