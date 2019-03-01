Канадский художник Мигель Васкес известен гротескными рисунками персонажей из популярных мультфильмов.

Вот какими у него получились Губка Боб и его друг Патрик

Вот Финн из «Времени приключений»

А это Гомер Симпсон (одна из самых популярных работ Васкеса)

В конце февраля художник показал свою версию героев мультсериала «Эй, Арнольд!». Получилось как всегда жутковато.

Сравните: Арнольд из мультфильма ☺️

Арнольд и его друг Джеральд в исполнении Васкеса 😱

Васкес — не первый, кто попытался нарисовать Арнольда в 3D. Вот версия австралийского художника Уила Хьюза, нарисованная в 2017 году.