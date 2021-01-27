Пожалуйста, не показывайте это видео Кристоферу Нолану! Тут его фильм «Довод» посмотрели на унитазе с малю-ю-юсеньким экраном

Фантастический триллер «Довод» Кристофера Нолана — это блокбастер, который, по идее, лучше всего смотреть в кинотеатрах с IMAX. Ну или нет. На унитазе с экранчиком тоже сойдет!

«Смотрю „Довод“ на крышке моего унитаза — как и задумывал Нолан»

Разработчик Slack из Сан-Франциско Бертран Фэн переоборудовал свой туалет в мини-кинотеатр. У него дома стоит унитаз с голубой лампочкой, которая светится по ночам, сообщая о поднятой крышке.

Фэну показалось, что этого мало, поэтому он соорудил специальный модуль и поменял голубую лампочку на миниатюрный дисплей, на котором можно включить «Довод».

На 3D-принтере разработчик распечатал специальный держатель для экрана и модуля и поместил его в унитаз.

Результат говорит сам за себя: эффект присутствия в улучшенном IMAX-туалете даже выше, чем в кинотеатре. Фэн не учел только одно — сидя на унитазе фильм придется смотреть спиной (или развернувшись в сторону сливного бачка).