Вышел трейлер фильма «Годзилла против Конга», суть которого и так ясна из названия. Но вот синопсис — на всякий случай. Люди вместе с Кинг-Конгом отправляются в опасное путешествие, чтобы найти его настоящий дом. Среди сопровождающих Конга — маленькая девочка-сирота Джия. Она единственная, кто может общаться с большой обезьяной. В море на них нападает разъяренный Годзилла, который сеет разрушение по всему миру. Конфликт между двумя гигантскими монстрами спровоцирован невидимыми силами, а разгадка этой тайны лежит глубоко внутри ядра Земли.

Ладно, давайте лучше посмотрим, как они дерутся!

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

В главных ролях, помимо Конга и Годзиллы, — Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Александр Скарсгард («Настоящая кровь»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Ребекка Холл («Престиж») и другие.

Премьера запланирована на 26 марта. Фильм выйдет в стриминговом сервисе HBO Max и в кинотеатрах.