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«Это что, обезьяна?» Вышел финальный трейлер нового фильма о Кинг-Конге

Meduza
14:24, 1 марта 2017

Студия Warner Bros. опубликовала дублированный финальный трейлер фильма «Конг: Остров черепа» с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Фильм рассказывает об экспедиции ученых и военных на остров Черепа — родину Кинг-Конга.

Помимо Хиддлстона в фильме снялись Бри Ларсон и Сэмюэль Л.Джексон. Режиссером картины выступил Джордан Вот-Робертс («Короли лета», «Ты — воплощение порока»).

В России «Конг: Остров черепа» выйдет 9 марта 2017 года.

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