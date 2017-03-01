шапито
«Это что, обезьяна?» Вышел финальный трейлер нового фильма о Кинг-Конге
Студия Warner Bros. опубликовала дублированный финальный трейлер фильма «Конг: Остров черепа» с Томом Хиддлстоном в главной роли.
Фильм рассказывает об экспедиции ученых и военных на остров Черепа — родину Кинг-Конга.
Помимо Хиддлстона в фильме снялись Бри Ларсон и Сэмюэль Л.Джексон. Режиссером картины выступил Джордан Вот-Робертс («Короли лета», «Ты — воплощение порока»).
В России «Конг: Остров черепа» выйдет 9 марта 2017 года.