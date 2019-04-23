Годзилла против трехголового дракона и других чудовищ. 🔥 Вышел новый (зрелищный) трейлер «Короля монстров»

Студия Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фантастического фильма «Годзилла 2: Король монстров». Главную роль исполнила Милли Бобби Браун — Одиннадцать из сериала «Очень странные дела».

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

В «Короле монстров» Годзилле будут противостоять три чудовища: трехголовый Кинг Гидора, огромный мотылек Мотра и летающий Родан.

Режиссером выступил Майкл Догерти («Крампус»). Предыдущую часть «Годзиллы» снимал Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звездные войны. Истории»).

В России фильм выйдет 30 мая 2019 года.