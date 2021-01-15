В мае 2018 года, в день 315-летия Санкт-Петербурга, «мост глупости», расположенный на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, отметил юбилей — 150-е столкновение с «Газелью».

Понадобилось всего два с половиной года, чтобы преодолеть новый рубеж: 15 января 2021-го в мост врезалась 200-я, юбилейная «Газель». Об этом стало известно из твиттера «моста глупости», в котором подсчитывают «газели», не сумевшие проехать под мостом с надписью «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет». Можно только порадоваться, что в этот раз «Газель» хотя бы не перевозила биотуалет.

В твиттере уже поздравляют «мост глупости» с очередным юбилеем, а заодно желают счастья и долголетия.