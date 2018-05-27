В День города в Петербурге в «мост глупости» врезалась юбилейная «Газель»

В Санкт-Петербурге в так называемый «мост глупости», расположенный на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, врезалась 150-я по счету «Газель». Об этом сообщается в твиттере моста, где ведется подсчет застрявших под сооружением автомобилей. Грузовик, попавший в аварию, принадлежит компании «Газелькин».

Мост на Софийской улице получил такое прозвище из-за своей низкой высоты. На нем вывешена надпись «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», однако многих водителей она не останавливает.

«Юбилейное» столкновение произошло в День города. 27 мая 2018 года Санкт-Петербург отмечает 315-летие со дня основания.

То, чего все так долго ждали, свершилось! 150я Газель (именно Газель!) приехала в этот солнечный воскресный денек! pic.twitter.com/qmKMjyov9f — Мост глупости (@FoolsBridge) May 27, 2018

И нет, чтоб в рабочий день. Надо вот было выбрать прекрасный солнечный воскресный денек!

Но самое лучшее во всем этом, что без жертв. Просто железо. — Мост глупости (@FoolsBridge) May 27, 2018