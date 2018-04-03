Десятки «Газелей» врезались в мост с надписью «„Газель“ не проедет». Но одна проехала! 🚚

На пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы на окраине Санкт-Петербурга стоит «мост глупости» — он такой низкий, что под ним не сможет проехать даже «Газель». «Мостом глупости» он стал потому, что водители постоянно пытаются протиснуться под ним, даже несмотря на надпись «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!»

У моста есть свой твиттер; в нем считают, сколько машин проигнорировало предупреждение. 27 марта в твиттере насчитали 143 аварии с участием «Газелей».

Красная Газель хорошо так ткнулась в пролет и решила не продолжать попытки.

143я

За фото спасибо читателю @tolstov_spb ! pic.twitter.com/ob2CHUL2vO — Мост глупости (@FoolsBridge) March 27, 2018

Но 3 апреля одной «Газели» все же удалось проехать под мостом! Правда, сама машина не уцелела — ей снесло весь кузов. Пострадал ли водитель, неизвестно, но на фотографиях кабина цела.

В комментариях к записи пользователь Евгений Гармонщиков написал, что пару дней назад на мосту повесили новый ограничитель, но его снесли через день. А комментатор Леша Ефремов пояснил: «„Газель“ с тентом или цельнометаллическая там легко проходят. Я думаю, многие водители раньше там ездили на таких, на другую пересели и едут по привычке».

В феврале «мост глупости» осмотрели специалисты «Мостотреста». Он в хорошем состоянии.