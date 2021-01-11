шапито
Какой ты сегодня: старший брат, единственный друг, любитель человеческих прелестей? Кем Путин приходится Лукашенко (по версии самого Лукашенко)
Источник: Meduza
У Александра Лукашенко, по его же собственным словам, совсем не осталось друзей — только Владимир Путин. Если в августе 2020-го он называл президента России просто «хорошим другом», то в январе 2021-го Путин уже стал единственным. Об этом можно узнать из большого интервью Лукашенко Наиле Аскер-заде для программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1». Вот как проходила эволюция отношений Путина и Лукашенко, короткая версия.
Февраль 2016 года
↓
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич» (ошибся, бывает!)
Февраль 2017 года
↓
Просто «Володя», «родной человек» (заодно Лукашенко попросил «не портить ему вечер»)
Август 2020 года
↓
«Мужик», «любитель человеческих прелестей», «спортсмен хороший», «старший брат»
Также август 2020 года
↓
Январь 2021 года
↓
Единственный друг, а также «друг белорусского народа»