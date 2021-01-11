Какой ты сегодня: старший брат, единственный друг, любитель человеческих прелестей? Кем Путин приходится Лукашенко (по версии самого Лукашенко)

Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

У Александра Лукашенко, по его же собственным словам, совсем не осталось друзей — только Владимир Путин. Если в августе 2020-го он называл президента России просто «хорошим другом», то в январе 2021-го Путин уже стал единственным. Об этом можно узнать из большого интервью Лукашенко Наиле Аскер-заде для программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1». Вот как проходила эволюция отношений Путина и Лукашенко, короткая версия.

Февраль 2016 года

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«Уважаемый Дмитрий Анатольевич» (ошибся, бывает!)

Февраль 2017 года

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Просто «Володя», «родной человек» (заодно Лукашенко попросил «не портить ему вечер»)

Игорь Лешовски

Август 2020 года

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«Мужик», «любитель человеческих прелестей», «спортсмен хороший», «старший брат»

Также август 2020 года

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«Хороший друг»

Январь 2021 года

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Единственный друг, а также «друг белорусского народа»