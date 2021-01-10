Наиля Аскер-заде взяла интервью у Лукашенко в Минске. Он прокатил ее на «мерседесе», сводил на хоккей, накормил блинами и познакомил с сыном Краткий пересказ

Россия 24

Едут в «мерседесе», Лукашенко не пристегнут. Президент — белка в колесе, остановиться невозможно, и ты бежишь, пока не скопытишься.

Идут по резиденции Лукашенко. У меня нет начала рабочего дня и нет конца. В острые периоды работаю сутками. Когда «протестуны» ходили по улицам — и выходных не было.

Приезжают на ледовую арену. Трижды в неделю играю в хоккей. С Владимиром Путиным в одной команде. В политике нас с ним намертво загнали в одну команду.

Гуляют по резиденции. Путин — мой друг, а больше друзей у меня нет. Противников очень много. С Россией мы 30 лет в строительстве Союзного государства, и люди резонно спрашивают: «А почему?» Нам надо к России ближе быть. А могла быть более справедливой. не расстраивают, я привык. Отказ Запада признать итоги выборов меня не убивает.

Все еще гуляют. Светлана Тихановская — голос тех, кто ее финансирует и направляет, сама она не способна сформулировать элементарную мысль. Ее курс определяют спецслужбы Литвы и Польши, а всем этим заправляют США. Не жалею, что , — я показал, что мы можем вести диалог. К концу года у нас будет проект новой Конституции, но быть ей или нет, народ решит на референдуме. Не держу зла на , но с колена я бы с ним не здоровался. Мы хотим и будем выстраивать отношения с США. Думаю, что они тоже хотят, а если не хотят, так захотят.

Приезжают домой к Лукашенко, едят блины вместе с его младшим сыном Николаем. Сын дает мне советы, и не только мне. У сына своя точка зрения. Каждый день говорит: «Папа, ты не прав». Иногда я прошу его закрыть рот, а иногда понимаю, что он прав, особенно сейчас. С сыном и моим доктором переболели ковидом. Я сложный пациент — разве президенты бывают послушными?

Николай добавляет, что отец — «отвратительный пациент», который отказывается делать все, что необходимо.

Если вам вдруг показалось мало этого пересказа: полностью интервью Александра Лукашенко выйдет вечером 10 января на телеканале «Россия 1» в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». В первой половине дня по московскому времени интервью вышло на Дальнем Востоке.

Пересказал Александр Бакланов