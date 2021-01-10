Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде взяла одно (1) интервью у Александра Лукашенко и его сына Николая. И опубликовала девять (9) постов про них в своем инстаграме — и это если не считать те, где герои ее новой передачи прямо не упоминаются (тогда будет больше десятка).

Вот как сейчас выглядит инстаграм Аскер-заде:

Все посты с Лукашенко на скриншот, увы, не поместились

Сильнейшее впечатление на Аскер-заде произвел Николай Лукашенко. Это видно по подписям к их совместным фото:

Вчера было столько вопросов про Николая Лукашенко, что на все не успеваю ответить. Николай и правда очень приятный молодой человек. Сейчас мы как цивилизованные люди очень стараемся отрицать шаблоны и нормы красоты, но почему-то все равно радуемся, когда видим красивого человека. Потом уже начинаем слушать, что он скажет и как. Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума . Кстати, в интервью он ответил на самый волнующий для поклонниц вопрос. Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека. Помимо интервью, мы очень много с ним общались о разном off the records в перерывах между съемками с его отцом.

Интервью вышло насыщенным. Лукашенко-старший не только познакомил ведущую «России 1» с сыном, но и покатал ее на «мерседесе». А еще сводил на хоккей и накормил блинами. Словом, идеальный контент для инстаграма!