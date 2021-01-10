В мире ничего не происходит (кроме Трампа). Значит, есть минутка насладиться тем, как течет плавленый сыр

Предупреждаем: голодным лучше отвернуться! Всем остальным — смотреть до конца (и завидовать).

Так подают раклет, то есть расплавленый жирный сыр, в японском кафе Cheese Cheers в Киото. Сперва срезают поджаристую корочку, которая и сама по себе деликатес, а после заливают сыр прямиком в тарелку — к сосискам и овощам. И все это на глазах у посетителей кафе.

Если вы насмотрелись на раклет и все-таки проголодались, изучите наши рецепты к новогодним каникулам. Возможно, успеете что-то приготовить до их окончания.