Пол Маккартни записывал альбомы на изоляции еще до того, как это стало мейнстримом. В 2020-м он сделал это в третий раз

Сэр Пол Маккартни выпустил новый альбом, лаконично названный «McCartney III». Он доступен на всех стриминговых сервисах.

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На самом деле это не третий, а уже 18-й сольный диск бывшего битла. Название отсылает к серии легендарных пластинок Маккартни, записанных им в одиночку в начале разных десятилетий.

В 1970 году вышел дебютный альбом «McCartney», который музыкант записывал секретно на магнитофон в своем доме в Лондоне. В конверт той пластинки был вложен пресс-релиз, сообщавший о распаде группы The Beatles.

Через десять лет, в 1980-м, когда Маккартни распустил свою группу Wings, он в одиночку записал на ферме в Шотландии диск «McCartney II», в котором много экспериментировал с электронной музыкой, нью-вейвом и синтипопом. Критики поначалу не оценили пластинку, но впоследствии она приобрела культовый статус у поклонников.

Сорок лет спустя Маккартни решил, что настало время завершить своеобразную трилогию. Альбом «McCartney III» он также секретно записывал на домашней студии в Сассексе, где вместе с семьей проводил весенний локдаун.

В альбом вошли 11 песен. На первый сингл «Find My Way» снят клип.

Paul McCartney — Find My Way PaulMcCartneyVEVO

Также Пол Маккартни представил свою новую работу на шоу Джимми Фэллона и Криса Рока.

Paul McCartney Plays Exclusive Snippets Off His New Album McCartney III The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Paul McCartney and Chris Rock on RELEASED PAUL McCARTNEY