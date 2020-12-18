А его точно закрыли?

Двухчасовой финал «Дома-2» пройдет на ТНТ 30 декабря в 22:00. За неделю до этого, 23 декабря, на телеканале покажут выпуск, «из которого все зрители смогут узнать все подробности и детали о завершении проекта от самих участников», сообщили на ТНТ.

Издание Super, первым сообщившее о закрытии «Дома-2», предположило, что шоу перейдет на другой канал (это не подтверждено). Кроме того, издание Mash распространило версию, что речь идет не о полном закрытии проекта, а о смене формата (также не подтверждено). «История про закрытие — часть рекламной стратегии», — утверждает издание.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила изданию «Подъем», что пару дней назад общалась с руководством телепроекта, и ее пригласили на программу в феврале. «Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев», — сказала Боня. Представительница ТНТ в разговоре с «Медузой» не стала это комментировать.

Издание Baza при этом сообщило, что «Дом-2» закрывают якобы из-за конфликта ТНТ и продакшн-компании с администрацией президента и Роскомнадзором (и тогда это уже серьезно).