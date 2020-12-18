Даже «Дом-2» не пережил 2020 год Только мемы — о закрытии самого длинного шоу на российском телевидении
18 декабря телеканал ТНТ объявил, что самый долгоиграющий проект российского телевидения — реалити-шоу «Дом-2» — будет закрыт после 16 лет непрерывного вещания, говорится в сообщении телеканала, поступившем в «Медузу». О закрытии проекта объявили на 6066 день «телестройки» — шоу выходит с 11 мая 2004 года.
Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ.
А его точно закрыли?
Двухчасовой финал «Дома-2» пройдет на ТНТ 30 декабря в 22:00. За неделю до этого, 23 декабря, на телеканале покажут выпуск, «из которого все зрители смогут узнать все подробности и детали о завершении проекта от самих участников», сообщили на ТНТ.
Издание Super, первым сообщившее о закрытии «Дома-2», предположило, что шоу перейдет на другой канал (это не подтверждено). Кроме того, издание Mash распространило версию, что речь идет не о полном закрытии проекта, а о смене формата (также не подтверждено). «История про закрытие — часть рекламной стратегии», — утверждает издание.
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила изданию «Подъем», что пару дней назад общалась с руководством телепроекта, и ее пригласили на программу в феврале. «Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев», — сказала Боня. Представительница ТНТ в разговоре с «Медузой» не стала это комментировать.
Издание Baza при этом сообщило, что «Дом-2» закрывают якобы из-за конфликта ТНТ и продакшн-компании с администрацией президента и Роскомнадзором (и тогда это уже серьезно).