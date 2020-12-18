ТНТ закроет шоу «Дом-2»

Телеканал ТНТ закроет реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Большой финал «Дома-2» состоится 30 декабря, отметили в пресс-службе. В дальнейшем временной слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендапа.

Директор ТНТ Роман Петренко объяснил решение закрыть проект желанием телеканала сосредоточиться на других форматах.

За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти.

При этом телеведущая Виктория Боня заявила, что «Дом-2» не закрывают, а лишь меняют формат передачи. По ее словам, «пару дней назад» она договорилась с руководством программы, что она появится на проекте в феврале. В пресс-службе ТНТ «Медузе» заявили, что не могут комментировать слова Бони, подчеркнув, что все подробности есть в официальном пресс-релизе. Позже генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев также заявил, что проект не закрывается, но подтвердил, что он прекращает выходить на ТНТ.

«Дом-2» — самое продолжительное реалити-шоу в истории телевидения, первая его серия вышла в эфир 11 мая 2004 года. За все время существования программы в ней появились несколько тысяч участников.

Некоторые участники «Дома-2» в дальнейшем начали успешные карьеры в шоу-бизнесе — среди них Алена Водонаева, Виктория Боня, Ольга Бузова.