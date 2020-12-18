Телеканал ТНТ объявил о скором закрытии реалити-шоу «Дом-2», которое показывали целых 16 (шестнадцать!!!) лет. За это время в передаче поучаствовало более 2000 человек, а зрители повзрослели, сменили работу, женились или вышли замуж и сами завели детей. Герои же успели переехать на райский остров на Сейшелах, подальше от остального человечества, после чего снова вернуться к цивилизации.

В общем, уходит целая эпоха — даже если «Дом-2» потом возродят в каком-то новом формате или на другом канале. Вот каким нам навсегда запомнится шоу, предвосхитившее моду на треш-стримы.

Лучшие видео с участником «Дома-2» Николаем Должанским

fight_fight СRcoDile

P.F.M Chanel

Mishanya 28

А вот чем прославился извечный враг Должанского — Венцеслав Венгржановский

Дмитрий Бугаков

Gribochek

Интересный Мир

Участники постоянно ссорились и иногда дрались

den bogos

А в более поздних сезонах участник Илья Яббаров пел шансон

ДОМ-2

А ведь когда-то Сергей Зверев учил участников шоу пению. Были времена!

Verresk