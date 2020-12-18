шапито
«Дом-2» все. Вот каким его запомнят — даже те, кто не видел ни одной серии
Источник: Meduza
Телеканал ТНТ объявил о скором закрытии реалити-шоу «Дом-2», которое показывали целых 16 (шестнадцать!!!) лет. За это время в передаче поучаствовало более 2000 человек, а зрители повзрослели, сменили работу, женились или вышли замуж и сами завели детей. Герои же успели переехать на райский остров на Сейшелах, подальше от остального человечества, после чего снова вернуться к цивилизации.
В общем, уходит целая эпоха — даже если «Дом-2» потом возродят в каком-то новом формате или на другом канале. Вот каким нам навсегда запомнится шоу, предвосхитившее моду на треш-стримы.