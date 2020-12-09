Чтобы использовать фильтр, нужно установить приложение Snapchat и пройти по этой ссылке — или найти его на главном экране приложения:

Нажмите на смайлик, расположенный справа от кнопки съемки. Листайте влево, пока не увидите фильтр с изображением мультяшного лица и синей волшебной палочкой. Вы великолепны!

Также фильтр можно найти через поиск. Вам нужен тот, что называется «Cartoon» (есть и другие фильтры с похожими названиями, не ошибитесь).

Фильтр доступен для пользователей по всему миру. Но, возможно, придется обновить приложение.