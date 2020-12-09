Перейти к материалам
шапито

Мечтали стать диснеевским принцем или принцессой, а пса — превратить в Бэмби? Есть выход — новый фильтр Snapchat, который работает даже с видео

Источник: Meduza

Похоже, приложение Snapchat решило воплотить детские мечты многих — недавно разработчики выпустили фильтр Cartoon, с помощью которого можно снять свое фото или видео в образе персонажа из мультфильмов Disney. Для создания нужных образов фильтр использует нейросети.

Чтобы использовать фильтр, нужно установить приложение Snapchat и пройти по этой ссылке — или найти его на главном экране приложения:

  1. Нажмите на смайлик, расположенный справа от кнопки съемки.
  2. Листайте влево, пока не увидите фильтр с изображением мультяшного лица и синей волшебной палочкой.
  3. Вы великолепны!

Также фильтр можно найти через поиск. Вам нужен тот, что называется «Cartoon» (есть и другие фильтры с похожими названиями, не ошибитесь).

Фильтр доступен для пользователей по всему миру. Но, возможно, придется обновить приложение.

Посмотрите, как на Cartoon реагируют взрослые и дети

Видео может медленно загружаться, но подождите чуть-чуть — это стоит того. Спасибо.

Также фильтр великолепно работает с животными

Ну, почти великолепно

А так, например, выглядит актриса Лина Хиди в образе Серсеи Ланнистер из «Игры престолов»

А это Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен

Бейонсе

﻿Дейзи Ридли — Рэй из трилогии сиквелов «Звездных войн»

Участники кей-поп группы BTS

Один из самых популярных видеоблогеров в мире Markiplier

Бенедикт Камбербэтч

И еще немного о фильтрах