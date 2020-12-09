шапито
Мечтали стать диснеевским принцем или принцессой, а пса — превратить в Бэмби? Есть выход — новый фильтр Snapchat, который работает даже с видео
Источник: Meduza
Похоже, приложение Snapchat решило воплотить детские мечты многих — недавно разработчики выпустили фильтр Cartoon, с помощью которого можно снять свое фото или видео в образе персонажа из мультфильмов Disney. Для создания нужных образов фильтр использует нейросети.
Чтобы использовать фильтр, нужно установить приложение Snapchat и пройти по этой ссылке — или найти его на главном экране приложения:
- Нажмите на смайлик, расположенный справа от кнопки съемки.
- Листайте влево, пока не увидите фильтр с изображением мультяшного лица и синей волшебной палочкой.
- Вы великолепны!
Также фильтр можно найти через поиск. Вам нужен тот, что называется «Cartoon» (есть и другие фильтры с похожими названиями, не ошибитесь).
Фильтр доступен для пользователей по всему миру. Но, возможно, придется обновить приложение.
Посмотрите, как на Cartoon реагируют взрослые и дети
Видео может медленно загружаться, но подождите чуть-чуть — это стоит того. Спасибо.