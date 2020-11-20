Павел Дуров утаил один секрет вечной молодости. Нужно не только воздерживаться от алкоголя и мяса, но и критиковать Apple! Вот как он разнес iPhone 12 Pro

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Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем телеграм-канале краткий обзор нового iPhone 12 Pro. Вот его еще более краткое содержание: по мнению бизнесмена, телефон — некрасивый, а Apple обречена.

Первым делом Дуров раскритиковал размер и дизайн устройства. Ему не понравилось, что 12 Pro выглядит как «увеличенная версия вышедшего в 2012 году iPhone 5», но с «уродливой» системой из трех выпирающих камер. Досталось и знаменитой айфоновской «челке», а также рамкам телефона. Правда, непонятно, что имеет в виду предприниматель, говоря о рамках 12 Pro. Ведь все новые айфоны — безрамочные. Дуров также отметил, что телефон в целом кажется устаревшим и слишком громоздким.

А еще основатель Telegram пристыдил Apple за отсутствие значимых инноваций. Бизнесмен припомнил, что Стив Джобс умер целых девять лет назад, а компания по-прежнему капитализирует его идеи, не привнося ничего нового. «Неудивительно, что ранее в этом году продажи айфонов упали на 21%. Если все так и продолжится, то через семь-десять лет доля айфонов на мировом рынке станет несущественной», — подытожил Дуров. Бизнесмен не обратил внимание на то, что в этом году айфоны вышли позже, чем обычно. Именно с этим аналитики и связывают падение продаж.

Дуров часто критикует Apple: за монополию, высокую комиссию, цензуру, снижение качества приложений и даже за отказ поддержать протесты в Беларуси.