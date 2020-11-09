Капсулу Hyperloop впервые испытали с пассажирами на борту. На 500-метровом треке она разогналась до 172 километров в час

Virgin Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop впервые провела испытания своего поезда с пассажирами на борту. Они завершились успешно.

Испытания проходили на полигоне в Лас-Вегасе 8 ноября. Тестировали специальную двухместную капсулу, созданную специально для этих испытаний — в дальнейшем для коммерческого использования компания предполагает строить капсулы на 28 мест. Пассажирами Hyperloop стали сооснователь Virgin Hyperloop Джош Гигель и одна из топ-менеджеров компании Сара Лучиан.

Во время тестового заезда капсула разогналась до скорости 172 километра в час. Скорость была столь невысока из-за небольшой протяженности тестового трека — она составляет 500 метров.

Hyperloop впервые испытали с пассажирами Meduza

Hyperloop — это вид транспорта, который, как предполагается, сможет конкурировать с авиаперевозками. Он представляет собой поезд-капсулу, который движется по тоннелю при давлении, близком к вакууму — из-за этого капсула испытывает лишь небольшое аэродинамическое сопротивление и может двигаться с большой скоростью: предполагается, что она будет достигать 1200 километров в час. Пока рекордом скорости капсул на испытаниях является скорость 463 километра в час.

Впервые идею Hyperloop высказал основатель SpaceX Илон Маск в 2013 году. С тех пор ее реализацией занимаются несколько крупных стартапов.